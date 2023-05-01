Новая Зеландия станет республикой после коронации Карла III

«В идеале, со временем Новая Зеландия станет полностью независимой страной и будет стоять на своих собственных ногах в мире, как и мы сейчас», — сказал Хипкинс сегодня, всего за несколько дней до коронации короля Карла III.

Тихоокеанское государство является бывшей британской колонией, но теперь является самоуправляемой. Чарльз, как глава государства, представлен на местном уровне генерал-губернатором.

Как премьер-министр, добавил Хипкинс, он не собирается вносить такие изменения в ближайшее время. Действующие правила работают хорошо, и у Новой Зеландии в данный момент есть более насущные проблемы, чем начать такие дебаты.

Требования сделать Новую Зеландию республикой звучат давно — но пока без каких-либо формальных шагов.

Хипкинс примет участие в церемонии коронации в Лондоне в субботу. По его словам, во время пребывания также планируется личная встреча с Чарльзом.

Предшественница Хипкинса Джасинда Ардерн, неожиданно объявившая о своем уходе из политики в январе, также заявила после смерти королевы, что Новая Зеландия, вероятно, рано или поздно станет республикой.