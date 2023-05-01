В ресторан штата Мэн пришла посылка с наркотиками на 3 млн долларов

Вместо этого они обнаружили пластиковую сумку, в которой, как подсчитали правоохранительные органы, находилось 14 килограммов сильнодействующего синтетического опиоида фентанила, рыночная стоимость которого оценивается в 3 миллиона долларов, заявил заместитель начальника полиции Оберна Тимоти Кугл.

На сумке была этикетка с адресом ресторана, но имя человека, который там не работал. По словам Кугла, сотрудники, открывшие его, увидели то, что, по их мнению, было похоже на наркотики, поэтому они связались с полицией.

Ящик из Аризоны, прибывший в город Мэн, был доставлен в полицейское управление, где химическая экспертиза подтвердила, что в нем содержится фентанил.

Примерно через час человек, чье имя было на грузе, появился в поисках ящика и был арестован, сообщила полиция.

41-летний Джереми Мерсье из Оберна был обвинен в преступлениях, связанных с наркотиками, и в нарушении условий залога. Он содержится в окружной тюрьме без права внесения залога.

По словам Кугла, Мерсье ранее отбывал срок за решеткой по федеральному обвинению в хранении наркотиков в 2007 году.

Расследование продолжается, и ожидается участие в нем федеральных властей.

Майк Питерс, совладелец Mac's Grill, сказал WMTW-TV в электронном письме, что он рад, что наркотики не попали на улицы.