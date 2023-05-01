Около 200 человек претендуют на работу по отпугиванию чаек в зоопарке

Зоопарк Блэкпула в Ланкашире разместил объявление после того, как его руководство заявило, что проголодавшиеся птицы постоянно крадут еду у посетителей и в вольерах с животными.

В зоопарке сообщили, что на вакансии претендовали люди из Австралии, Индии, Уганды и раздираемой войной Украины.

Кандидаты даже прислали видео, на которых они уже одеты как птицы.

Успешные кандидаты присоединятся к команде «обслуживания посетителей» в качестве «средств отпугивания чаек», говорится в объявлении.

Доступны пять вакансий по цене 10,80 фунтов стерлингов в час.