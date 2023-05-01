Велосипедист проехал через всю Африку за 28 дней

Мэтью Майерско из Кардиффа отправился в путь от побережья к побережью в Бейре, Мозамбик, 2 апреля и достиг пункта назначения Свакопмунда в Намибии за 28 дней.

37-летний инженер-строитель преодолевал от 50 до 124 миль в день.

«Это определенно было очень сложно физически», — рассказал он ВВС.

«Делать это в одиночку было фантастически и полезно… но, когда вы упали… вы должны взять себя в руки, и больше некому это сделать», – отметил Мэтью, выступая из Виндхука, Намибия, после 26 дней велотура.

Пересечение огромного участка пустыни Калахари за один день, когда негде было купить воду, было особенно сложной частью поездки, во время которой он собирал деньги на благотворительность.