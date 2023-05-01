Капусту помогут защитить от вредителей правильные соседи

Чтобы прожорливые улитки и слизни не съели капусту, нужно посадить возле нее огурцы. Их стебли вьются и обильно усыпаны колючками, поэтому насекомые боятся повредить о них свои тела и не рискуют переползать через них.

Также отличным защитником капусты является укроп. Он спасает ее от не менее злостного вредителя - личинок совок, которые днем прячутся от солнца в земле, а ночью выползают на поверхность и портят культуру.

Пряный аромат укропа привлекает на капусту насекомых-хищников, которые питаются совками. Они поедают личинки и не дают им размножаться.

Еще один избавитель капусты от совок - это эстрагон. Как и минирующая моль, совки категорически не переносят яркий запах этого растения.

А вот от земляных блошек, белянки и белокрылки капусту защитит шалфей. Ему присущ резкий аромат, который затмевает собой запах капусты и полностью дезориентирует вредителей, не давая им понять, где находится то, что они хотят съесть.