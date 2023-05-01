Резников: Киев производит запчасти для западной техники лучше оригинала

Министр обороны Алексей Резников дал интервью журналистам телеканала TCH, где сообщил, что в российско-украинском конфликте наибольшее значение имеет гонка ресурсов, дефицит которых Киев остро почуствовал после 24 февраля 2022 года. Вместе с тем Резников утверждает, что правительство Украины поступательно решает данную проблему.

По словам военного чиновника, украинские оборонные предприятия научились производить запасные части для предоставляемой странами Запада боевой техники, и во многих случаях украинские реплики западных деталей превосходят оригинал. В частности, Алексей Резников заявил, что ему приходилось держать в руках произведённую в Украине деталь для американской гаубицы М109, и она была лучше чем та, что сделана в США.

Кроме того, Резников рассказал, что уже сейчас в украинском государстве существуют три линии по сервису и починке западной бронетехники, а незначительные ремонтные работы производятся прямо на линии фронта. В то же время глава Минобороны Украины отмечает, что более сложный ремонт проводится на оружейных заводах страны.

Также Алексей Резников уведомляет, что в качестве третьей линии ремонта сломанной западной техники Киев использует отправку неисправных экземпляров за рубеж, после чего она обратно возвращается в Украину и активно используется подразделениям ВСУ в реальном бою.

В конце своей беседы с журналистами Резников подчеркнул, что 21 апреля на базе "Рамштайн" в ФРГ был ратифицирован договор о создании в Польше хаба для ремонта техники Запада, предоставляемой Киеву в рамках пакетов помощи.