Душистый горошек на дачной клумбе: все тонкости выращивания цветов

Все важные моменты, необходимые новичку для разведения на садовом участке душистого горошка, мы собрали здесь.
Цветы разводятся рассадным способом, семена на рассаду сеем в конце марта.
Перед этим замачиваем их в воде с добавлением стимуляторов роста на 4-8 часов. Потом выкладываем на влажную тканевую салфетку, накрывая сверху такой же мокрой тканью.
Помещаем в таком виде в полиэтиленовый пакет, создаем теплые условия. Уже на 6-й день появятся ростки.
Их надо поселить в отдельные горшочки или стаканчики. Грунт можно взять покупной, сбалансированный. Заглубляем семечки на 2 см.
Пикировку отменяем, если вы сразу посадили семена в отдельную тару. Растим саженцы при температуре 16-18 градусо тепла.
Чтобы избежать вытягивания, обеспечиваем растения достаточным количеством света, используя специальные лампы.
Когда появятся два листика, прищипываем верх центрального побега, если есть боковые, делаем с ними то же самое.
Это нужно для того, чтобы получить пышное растение в будущем.
Несколько сортов, рекомендуемых к выращиванию знающими цветоводами: Джанет, Ориент, Дженни, Стелла, Свон Лейк, Марион.
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