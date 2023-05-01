Дачный эксперт назвал любимые сорта малины, которые еще ни разу не подводили

Предлагаем сорта, проверенные на личном опыте, от бывалого дачника с большим стажем в деле разведения малиновых кустов.

От удачного выбора сорта зависит будущий урожай и объем трудозатрат, связанных с уходом.

Золотые купола

Сорт очень пользуется спросом у дачников, рано созревает, дает обильные плоды красивого желтого цвета.

В высоту кустик достигает полтора метра, значит, никаких сложностей со сбором ягод и уходом не будет. Весят ягодки около 6 г., то есть нормальный средний размер.

Они очень сладкие и душистые. Сорт относится к зимостойким, довольно устойчив к болезням.

Бабле лето-2

Этот сорт не боится грибковых инфекций, дает обильное дружное созревание плодов. Кусты компактные, почти не раскидываются, в высоту растут до полутора метров.

Плоды сладкие сочные, некрупные - весом до 4 г, годятся для варенья и для лакомства в свежем виде.

Геракл

Полностью оправдывает свое название. Ягодки могут вырастать до 14 г. Вы получите большой раскидистый куст до двух метров в высоту.

Урожай богатый, все растение будет увешано крупными ягодами, которые созревают одномоментно. Сорт зимостойкий, подходит для нестабильного климата.

С одного куста собирают до 4 кг.