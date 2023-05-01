Дачный эксперт назвал любимые сорта малины, которые еще ни разу не подводили

Предлагаем сорта, проверенные на личном опыте, от бывалого дачника с большим стажем в деле разведения малиновых кустов.
От удачного выбора сорта зависит будущий урожай и объем трудозатрат, связанных с уходом.
Золотые купола
Сорт очень пользуется спросом у дачников, рано созревает, дает обильные плоды красивого желтого цвета.
В высоту кустик достигает полтора метра, значит, никаких сложностей со сбором ягод и уходом не будет. Весят ягодки около 6 г., то есть нормальный средний размер.
Они очень сладкие и душистые. Сорт относится к зимостойким, довольно устойчив к болезням.
Бабле лето-2
Этот сорт не боится грибковых инфекций, дает обильное дружное созревание плодов. Кусты компактные, почти не раскидываются, в высоту растут до полутора метров.
Плоды сладкие сочные, некрупные - весом до 4 г, годятся для варенья и для лакомства в свежем виде.
Геракл
Полностью оправдывает свое название. Ягодки могут вырастать до 14 г. Вы получите большой раскидистый куст до двух метров в высоту.
Урожай богатый, все растение будет увешано крупными ягодами, которые созревают одномоментно. Сорт зимостойкий, подходит для нестабильного климата.
С одного куста собирают до 4 кг.
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