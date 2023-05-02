США отменяют требование вакцинации от коронавируса для авиапассажиров из-за рубежа

06:17 2023-05-02

Людям, которые путешествуют в США самолетом, скоро больше не понадобится сертификат о прививке от коронавируса.

Правительство США объявило в понедельник, что, когда 11 мая истечет срок действия более далеко идущих правил чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, оно также отменит требование о вакцинации для авиапассажиров из-за рубежа.

Около полутора лет иностранцам разрешается въезжать в Соединенные Штаты только после полной вакцинации от коронавируса с использованием международно признанных препаратов.

Правительство США ввело обязательную вакцинацию в ноябре 2021 года, чтобы замедлить распространение вируса.