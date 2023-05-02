Украину разачаруют на саммите НАТО в Литве, США и Германия против

Согласно информации немецкого агентства печати, такие члены альянса, как США и Германия, недавно за закрытыми дверями дали понять, что они пока не хотят брать на себя никаких обязательств, существенно выходящих за рамки расплывчатой ​​декларации НАТО от 2008 года.

В ней тогдашние главы государств и правительств договорились о том, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО.

Однако конкретного графика или расписания для этого не было.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал НАТО расчистить путь для вступления его страны в западный военный альянс на саммите в июле.

Ни в Украине, ни в Европе, ни в НАТО большинство населения не поняли бы, если бы Киев не получил "заслуженное приглашение" на саммит в Литве, заявил Зеленский после визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев .

В оправдание он пояснил, что вряд ли сейчас кто-то вносит больший вклад в евроатлантическую безопасность, чем украинские военные. Поэтому его страна сделала все, чтобы ходатайство Киева было удовлетворено.

По запросу немецкого агентства печати правительство президента США Джо Байдена не комментировало внутренние переговоры перед саммитом в Литве.

Однако оно косвенно подтвердила, что считает дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине более важными в текущей ситуации, чем планы по вступлению в НАТО.