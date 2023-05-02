Риттер выступил в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.

Когда ведущий задал ему вопрос о возможности бунта украинского народа из-за отправки неопытных мобилизованных бойцов на защиту Артемовска, бывший разведчик заявил о стремительном падении популярности Зеленского среди украинцев.

Риттер отметил рост коррупции в стране и недовольство со стороны жителей Украины политикой действующего президента.

Скотт Риттер полагает, что чем сильнее Зеленский держится за власть, пытаясь удержать ее, тем увереннее он приближает свою кончину.

Глава Украины должен уйти в отставку, пока не поздно, иначе долго он не проживет. Лишить жизни украинского лидера могут как военные, так и "новый майдан".