Зеленский хочет продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней

Как сообщает ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду о продлении в стране действия военного положения и мобилизации на три месяца.

Как известно, военное положение ввели в Украине 24 февраля 2022 года, тогда же президент издал указ о всеобщей мобилизации.

После этого сроки действия соответствующих документов продлевались уже неоднократно. Предыдущий раз это было сделано 7 февраля текущего года.

Сейчас военное положение и мобилизация будут продлены еще на 90 дней, начиная с 19 мая.