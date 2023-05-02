Своя рассада: как размножить клубнику усами

Чтобы урожай клубники был больше, нужно в течение всего сезона обрезать у растения усы. А если нужна крепкая и здоровая рассада - удалять цветоносы и не давать кусту плодоносить.

Если куст отслужил два или три года, пытаться получить с него хоть какое-то количество розеток бессмысленно. Здоровую рассаду могут дать лишь молодые, ни разу не плодоносившие растения первого года посадки.

Особенно это касается ремотантных сортов. На маточниках таких сортов цветоносы надо удалять несколько раз за сезон.

В июне, когда из-под кустов начнут появляться плети с будущими розетками-саженцами, нужно приготовить торфяной субстрат для стаканчиков и подставить их под образовавшиеся розетки для дальнейшего укоренения.

Пока розеточки растут, нужно следить, чтобы земля в стаканчиках не пересыхала. За 3-4 недели рассада укоренится. Когда корни достигнут дна стаканчика, их надо отделить от маточного куста. И, хорошо полив, дать постоять несколько дней в тени для адаптации.

Высаживать с комом земли в открытый грунт можно где-то в начале августа.