Тертель: КГБ доложило Лукашенко о возможном обострении вокруг Беларуси

2 мая журналисты издания "БелТА" сообщили, что глава белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель доложил Александру Лукашенко о вероятности обострения обстановки вокруг Беларуси, о чём стало известно благодаря деятельности отечественных разведчиков.

По словам Тертеля, в настоящий момент КГБ оперирует достоверной разведывательной информацией о существенном риске обострения оперативной обстановки на белорусских границах в скором времени, однако силовые ведомства государства готовы отвечать на любые возможные провокации.

Лукашенко заслушал доклад Ивана Тертеля, признав, что по периметру белорусских границ продолжает сохраняться непростая обстановка, что сопряжено с нахождением военного контингента стран Североатлантического альянса рядом с Союзным государством, а также провокативными действиями украинских пограничников.

Характерно, что ранее Владимир Путин анонсировал завершение строительства хранилищ для ядерного оружия в Беларуси, которое должно закончится к 1 июля. Путин подчёркивает, что к этому времени белорусские военные приобретут навыки по использованию специфических боеприпасов в случае необходимости.

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что уже десять белорусских самолётов были модернизированы для возможности несения ядерных ракет, а войскам РБ был передан зенитный комплекс "Искандер-М", также способный эксплуатировать снаряды с ядерной боевой частью.