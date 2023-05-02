Простые удобрения, которые гарантируют небывалый урожай малины

В это время малине нужен не только азот, но еще и фосфор с калием. Эти компоненты нужно развести в воде в равном соотношении и поливать кусты 5 дней под корень, а также по листу.

Можно заменить такой состав азофоской или аммиачную селитру. Их высыпают под кусты и обязательно рыхлят землю.

Малину желательно мульчировать, для этого можно использовать выполотые сорняки, уложив их в прикорневую зону.

Увеличить урожай можно с помощью куриного помета: 1 л залить 10 л воды, настоять на солнце 5 дней, периодически помешивая.

Затем удобрение разводится водой в соотношении 1:9 и выливается по литру под каждый куст. Грунт предварительно нужно увлажнить.

Другой вариант удобрения – коровяк, разведенный водой в соотношении 1:5. Состав будет готов к использованию через неделю после начала брожения.

Затем концентрат разводят водой 1:10 и добавляют туда 0,5 л древесной золы либо 1 ст.л. суперфосфата. Через час настаивания можно поливать кусты.