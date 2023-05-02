Спасти клубнику от долгоносика: как защитить урожай без химии

Первый признак того, что долгоносик "гуляет" по грядкам с клубникой - маленькие дырочки на листьях. Чтобы отложить яйца, вредитель выгрызает сердцевинки цветков, тем самым не давая им шансов сформировать ягоды.

Долгоносик настолько плодовит, что только одна его самка может съесть таким образом до 100 цветков! Как противостоять вредителю?

Для этого весной нужно провести 3 обработки. Первую - перед цветением клубники. Вторую - в период цветения, а третью - спустя 10 дней после цветения. Если на участке есть малина, то же самое повторить и с ней: долгоносик любит и эту ягоду.

В идеале после уборки урожая обработать малинно-клубничные плантации еще раз - чтобы уничтожить тех жучков, которые каким-то образом смогли задержаться на участке.

Чем обрабатывать ягодники? Из инсектицидов предпочтение лучше отдать биопрепаратам, где главное действующее вещество - аверсектин. Их плюс в том, что они для человека не опасны, и ягоды можно есть через пару суток после обработки.

В качестве народных средств хороший эффект дает чеснок - в идеале его можно посадить на краю клубничной грядки. Еще один вариант - нашатырный спирт. На его основе нужно приготовить раствор (2 ст.л. на 10 л воды) и хорошо пролить клубнику из лейки.