Скручиваются верхушки на малине: в чем причина и что с этим делать

14:01 2023-05-02

Верхушки кустов скручиваются из-за гусениц малинной листовертки. Бабочки начинают откладывать личинки весной, когда только появляются первые листочки.

Гусеницы делают из листьев кокон, опутывая его паутиной, и питаются соком растений. А следующие их поколения переходят на цветы и ягоды, поэтому урожая можно не дождаться.

С ранней весны с таким явлением можно бороться при помощи системных препаратов, например, Актеллика, Карбофоса, Алатара, Кинмикса.

Если гусеницы замечены позже, лучше применять Битоксибациллин, безопасный для человека и полезных насекомых.

Для профилактики подходят железный купорос до распускания почек или Профилактин, когда почки начали распускаться. Можно использовать также Лепидоцид.

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