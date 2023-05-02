Фантастический урожай ранней картошки: как для этого ухаживать за клубнями

Перед посадкой картофеля необходимо провести его яровизацию. То есть - проращивание в течение месяца. Это увеличит урожайность и ускорит всхожесть клубней.

После того, как картофель поднят из погреба, хранить его надо при температуре плюс 13-16 градусов. Спустя пару-тройку недель яровизации на клубнях образуются ростки длиной 3 -5 см.

Благодаря этой процедуре раньше проклюнутся ростки и после посадки - она ускоряет всхожесть более, чем на неделю. Если сорт ранний, подкапывать его можно уже в июле.

Перед посадкой также нужно обеззаразить картофель. Раствор для этого приготовить из 1 гр. марганцовки, 15 гр. борной кислоты, 5 гр. медного купороса на 10 л воды. Опрыскать таким раствором клубни - эта мера защитит картофель от болезней.

Идеальное время для посадки: при температуре плюс 15 -17 градусов. Чтобы повысить урожай, в каждую лунку нужно насыпать горсть компоста.

Если компоста нет, можно заменить это удобрение тремя подкормками за сезон. После посадки активный рост стеблей гарантирует смесь из 5 л перегноя и 10 ч.л мочевины.

Накануне обильного цветения приготовить еще один раствор: 10 ч.л сульфата калия, четвертая часть ведра золы, 2 ст л суперфосфата долить водой до 10 л. Все расчеты - на 10 погонных метров борозды.

Чтобы увеличить урожайность, после цветения картофеля надо надломить стебель на высоте 15 см от земли. Сделать это так, чтобы стебли не утратили целостности, но при этом не могли подняться.

Секрет такой операции в том, что питательные вещества идут не в рост, а к корням. И полезные микроэлементы в итоге достаются клубням.