Во вторник днём пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с журналистами, сообщив им, что все силовые ведомства России неустанно работают для обеспечения безопасности в государстве 9 мая, когда в РФ традиционно празднуется День Победы на немецко-фашистскими захватчиками.

Песков признаёт, что в настоящий момент российские правоохранители и военные ведут очень сложную работу для предотвращения любых провокаций, которые могут быть организованы подконтрольными Украине диверсантами в России на 9 мая. При этом политик выразил призвал верить в результативность работы российский полицейских.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что действующий в Киеве политический режим уже совершил ряд диверсионных и террористических актов на территории Российской Федерации, намереваясь продолжать совершение подобных преступлений, однако злоумышленники будут вынуждены столкнуться с силовыми ведомствами РФ, стоящими на страже безопасности страны.

Также Песков утверждает, что проведение СВО в Украине направлено на ликвидацию любых угроз для России, исходящих со стороны данного государства. Пресс-секретарь Путина заверил, что в конечном итоге все цели спецоперации будут достигнуты, а украинские радикальные элементы не смогут угрожать российским гражданам.

Характерно, что о принятии усиленных мер по обеспечению безопасности в России на 9 мая Дмитрий Песков сообщил в беседе с репортёрами ещё в начале апреля.