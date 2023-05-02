Главные правила ухода за жимолостью весной

О время обрезки секатором удаляются сухие и слишком тонкие побеги, а места среза смазывают садовой краской.

Через 2-3 недели проводится профилактическая обработка от грибка. Для этого лучше всего использовать раствор медного купороса 1%.

Еще неделю спустя жимолость подкармливают, предварительно разрыхлив грунт. Дальше подкормки нужно будет проводить каждые две недели.

Для начала нужно использовать комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием, например нитромаммофоску.

Органические удобрения вносятся весной и после плодоношения. Для этой цели подойдет разведенный куриный помет или навоз, древесная зала или компост, а также перегной.