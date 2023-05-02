Сливы опадают зелеными: как уничтожить сливовую плодожорку

Обнаружить присутствие сливовой плодожорки можно по липкой пленке на сливах. При появлении таких прозрачных капель плоды перестают расти.

Для борьбы с вредителем придется использовать сразу несколько средств. Осенью после опадания листьев ствол дерева нужно очистить от отмершей коры, побелить, а почву под ним перекопать.

После цветения можно развесить на дереве емкости с чем-то сладким, чтобы привлечь бабочек. Растения нужно каждый день встряхивать, чтобы поврежденные плоды вместе с гусеницами падали.

Два-три раза за сезон сливу нужно опрыскать Фитовермом, Алатаром, Искрой М или другим инсектицидом.