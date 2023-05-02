Чтобы перец был, как богатырь: какой подкормкой его надо для этого подкормить

Современных препаратов для подкормки болгарского перца существует великое множество. Но автор телеграмм-канала Твоя дача советует использовать для этих целей банальные дрожжи.

По его словам, хотя раствор очень простой, результативность его неизменно высокая. Более того - оно подходит для растений открытого грунта и тепличных. Причем не только перцев, но и томатов, огурцов и других овощных культур.

Как правильно приготовить такую подкормку? Очень просто. Нужно 10 гр. сухих дрожжей залить 1 л теплой воды, добавить 50 гр. сахара. Тщательно перемешать, дать постоять в теплом месте 2-3 часа.

Перед использованием разбавить смесь водой (в соотношении 1:10). Перемешать и поливать под корень.

Исходить из того, что каждому взрослу растению необходимо по 1 л подкормки. Перед подкормкой перцы нужно полить обыкновенной водой. Оптимально, если растения получат такое удобрение два-три раза за сезон. Интервал выдерживать в 10-14 дней.

Подкормка дрожжами фантастически отражается на росте и здоровье перцев. Кусты становятся крепче, урожайность - отличная. И плодоносят перцы при этом дольше.