Цена нефти Brent опустилась до $77 за баррель впервые с 27 марта

Мировые цены на «чёрное золото» сегодня, 2 мая, ускорили своё падение более чем на 3%.

В частности, стоимость июльских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent, добываемой в Северном море, в 17:09 мск упала на 3,32% и составила 76,66 долларов за баррель.

К 17:11 мск цена Brent не изменилась, а фьючерс на нефть марки WTI, которая добывается в Техасе, с поставкой в июне 2023 года снижался на 3,85% - до 72,86 долларов за баррель.

Отметим, что цена нефти Brent с 1980-х годов является основой для ценообразования многих других сортов нефти.