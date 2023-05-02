В Германии образовались очереди желающих проголосовать за своего президента перед Генеральным консульством Турции

Как сообщают журналисты dpa, во вторник на расстоянии около 100 метров от дипмиссии в районе Ротербаум стояли желающие проголосовать.

В то время как выборы в самой Турции состоятся только 14 мая, 1,5 миллиона имеющих право голоса избирателей, проживающих в Германии, смогли проголосовать с прошлого четверга.

Генеральное консульство в ганзейском городе также отвечает за голосование для турок, проживающих в земле Шлезвиг-Гольштейн.

По информации консульства, на предыдущих парламентских и президентских выборах в 2018 году право голоса имели около 84 тысяч человек.