Российский лидер отметил, что в последнее время всё чаще стали звучать разговоры о суверенитете России, а также о необходимости его укрепления для сохранения независимости и территориальной целостности страны.

Путин выразил свою уверенность в том, что самодостаточность в экономике и сфере обороноспособности государства является основой суверенитета Российской Федерации.

Он добавил, что запрос на эту самодостаточность и суверенитет формируется, в сфере образования и культуры, которые непосредственно связаны с традициями и историей народов, населяющих территорию России.

Президент России Владимир Путин резюмировал, что важнейшим фактором является область образования.