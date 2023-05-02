У лука пожелтели зеленые перья: почему и можно ли это исправить

Заметили, что кончики зеленых перьев лука, в выращивание которого вложено множество труда, вдруг стали желтеть? Радости такое явление, конечно, приносит мало, однако и расстраиваться не стоит. При желании все можно исправить. Но для начала предстоит определить причины желтизны.

Вредители

Такая причина - в лидерах. Чтобы определить, какой именно вредитель напал на культуру, нужно разрезать перо, чтобы проверить, нету ли там личинок и червячков. Потом осмотреть саму луковицу - на наличие тех же жучков и личинок.

Если там на самом деле есть вредители, с ними справиться можно с помощью народных рецептов. Один из распространенных и эффективных рецептов - раствор золы и табачной пыли.

Можно взять магазинный вариант - Табазол. Если решено готовить своими силами, можно использовать такой рецепт: 2 ст. табачной пыли и 1 ст. золы залить 10 л воды. Дать сутки настояться, потом процедить. В идеале - добавить прилипатель (жидкое или натертое на терке хозяйственное мыло).

Чтобы решить проблему, надо провести 3-4 обработки табачно-зольным раствором, повторять через каждые 3 дня. Оставшийся после приготовления осадок не выбрасывать, а раскидать по луковой грядке.

Болезни

Лук нередко поражают гнили. Бороться с этим трудно и практически невозможно. И лучшая защита здесь - профилактика. Потому перед посадкой севок рекомендуют хорошо просушить и замочить или в зольном растворе, или в розовом растворе марганцовки.

Гниль разглядеть просто: кожура у луковицы в таком случае будет темной или в налете (голубом, белом, розоватом). Такие луковицы вместе с перьями лучше удалить - их уже не спасти.

А оставшиеся - обработать Фитоспорином. Через 5 дней обработку повторить.

Нехватка питания

Если вредители не обнаружены, луковицы целы и признаков гнили нет - значит, растению не хватает азота. Чтобы исправить это, нужно 1 ч.л. мочевины растворить в 10 л воды и пролить грядку. Расход - 1 л на 1 кв.м.