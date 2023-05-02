Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне продлятся несколько дней

Представители внешнеполитических ведомств двух стран прибыли в Вашингтон 1 мая, каждый из них встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Затем состоялась трехсторонняя встреча, во время которой обсуждалась подготовка к подписанию соглашения о нормализации отношений.

В Армении утверждают, что стороны обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. В Азербайджане говорят, что речь шла об урегулировании двусторонних отношений.

Затем начались прямые переговоры глав армянского и азербайджанского МИД. В Госдепартаменте США считают эти переговоры конструктивными.