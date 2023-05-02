Свекла не хочет расти: каких ошибок надо избежать, чтобы не допустить такого явления

Свекла, несмотря на свою внешнюю непритязательность, на самом деле ошибок не прощает. Какие просчеты способны сократить урожай этой культуры?

Посадка в тени

Почему-то некоторые огородники полагают, что свекла якобы любит тень. Свекла там, конечно, вырастет, и плоды будут сочными и вкусными, однако - мелкими. Лучше все-таки сажать ее на светлых участках.

Не та кислотность

Свекла любит нейтральный грунт (pH 6-7). В кислой почве корнеплод будет мелким и сухим - в таком случае желательно добавить в грунт известь или доломитовую муку.

А в щелочной почве свекла рискует заболеть паршой.

Тяжелая почва

В плотном грунте с жесткой коркой свекла растет мелкой, вытянутой - в общем, плоды довольно корявые. Чтобы довести почву до нужной для корнеплода кондиции, следует добавить в нее песок, перегной или опилки.

Нехватка азота

Дефицит такого элемента проявляется в мелких, жестких, горьких и бледных плодах. Потому на начальном этапе важно проследить за внесением азотной добавки.

Не тот градус

Свекле не нравится холод, потому опытные дачники не спешат с посевом свеклы.