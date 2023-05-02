Опытный садовод назвал самые популярные сорта земляники и назвал их плюсы

Желающих выращивать землянику год от года меньше не становятся, ряды садоводов пополняются новичками, которые теряются в изобилии предлагаемых магазинами сортов.

Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь советами эксперта.

Красноплодные сорта

Самые любимые сорта дачников, которые больше других пользуются спросом: Александрина, Руяна, Лесная сказка, Мечта.

Земляника этих сортов плодоносит почти все лето, радует обильными урожаями. Из ухода самое главное - это полив.

В остальном растения довольно неприхотливы, практически растут сами по себе. Созревание определяется по окраске, спелые ягоды будут иметь насыщенный красный цвет.

Желтые разновидности

Среди самых популярных сортов этого вида земляники выделяются следующие: Желтое чудо, Белая душа, Золотой десерт.

Интересные разновидности желто-белого цвета с более сладким, чем у красных ягод вкусом. Птицы не охотятся на желтые ягоды, также плоды не дают аллергических реакций у детей.

Вкус отличается нотками ананаса. Но есть и минус: сложно узнать на глаз, созрела ягода или нет.

Ведь спелые плоды и несозревшие выглядят примерно одинаково, почти не различаются по цвету.