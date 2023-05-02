Дачный эксперт поделился простым, но эффективным рецептом банановой подкормки для рассады

Для приготовления подкормки понадобятся банановые шкурки и вода. Берем кожуру от трех бананов, заливаем тремя литрами воды, готовим настой в течение трех дней.

Таким образом получается легкая для запоминания формула: 3 х 3.

Воду предварительно отстаиваем, шурки надо хорошо промыть, смывая с ни остатки химических средств, употребляемых для длительного хранения бананов.

Полученную спустя три дня питательную подкормку надо развести чистой водой в соотношении 1:3. Используем ее в виде корневых поливов.

Повторять процедуру рекомендуется не чаще раза в неделю. Продолжаем давать подкормки весь рассадный период.

Банановая водичка подойдет и для питания комнатных растений.