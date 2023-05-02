Бесполезные подкормки для огорода: какие советы из интернета лучше не применять

Иногда широко рекламируемые чудо-подкормки из Сети на самом деле совершенно бесполезны, а то и вредны для огородных растений, предостерегает автор канала Загородный портал на платформе Дзен. О каких видах удобрений идет речь?

Чайный напиток

Хотя чай содержит некое количество питательных веществ, использовать его в качестве подкормки для огородных культур не имеет смысла. И даже наоборот: в чае есть танины, способные замедлить рост растений и сократить урожайность. Чай также может привлечь насекомых, а те - нанести вред растениям.



Кофейная гуща

Ее тоже полезной подкормкой не назовешь В гуще есть кислоты, и они могут повредить корни растений, замедлить их рост. Как и чай, такая подкормка способна привлечь насекомых, которые небезопасны для растений.

Яичная скорлупа

Она содержит кальций, полезный для растений. Но использование скорлупы в качестве подкормки бесполезно, потому что кальций не может быть усвоен растениями. Яичную скорлупу реальнее применять в качестве дренажного материала для горшков с цветами.



Крахмал

Это вещество не содержит веществ, которые могут усвоить растения. При его использовании просто накапливается крахмал в почве, а это вредит корням растений.

Пиво

В пиве есть азот и фосфор, полезные для растений. Но пиво способно привлечь насекомых и накопить алкоголь в грунте, что вредно для культур.