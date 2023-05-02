Садоводы рассказали о хитростях обрезки малины для увеличения урожая

Почву вокруг куста нужно обработать штыковой лопатой так, чтобы удалить лишние корни, иначе они распространятся по всем участку.

Кусты после обрезки необходимо обкопать на глубину около 30 см. на этой глубине проходят корни растения.

Одновременно можно омолодить малину, если ею долго время не занимались. Для этого достаточно выкопать участок в середине куста вместе с корнями.

После первых морозов ветки малины следует пригнуть к земле, а стебли собрать в пучки, можно привязать их к колышкам. Так растение быстрее покроется снегом и не погибнет зимой.