Садоводы рассказали о хитростях обрезки малины для увеличения урожая

21:30 2023-05-02

Обрезку малины лучше проводить осенью, чтобы растению было проще перезимовать. На этом этапе удаляются сухие старые ветки и лишние ростки до уровня грунта.

Почву вокруг куста нужно обработать штыковой лопатой так, чтобы удалить лишние корни, иначе они распространятся по всем участку.

Кусты после обрезки необходимо обкопать на глубину около 30 см. на этой глубине проходят корни растения.  

Одновременно можно омолодить малину, если ею долго время не занимались. Для этого достаточно выкопать участок в середине куста вместе с корнями.

После первых морозов ветки малины следует пригнуть к земле, а стебли собрать в пучки, можно привязать их к колышкам. Так растение быстрее покроется снегом и не погибнет зимой.

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