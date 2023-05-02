Гладиолусы украсят сад: на что обратить внимание при выборе луковиц и как ухаживать за цветком

На что обратить внимание при выборе клубнелуковиц гладиолусов? Эксперты советуют отказаться от более старых плоских луковиц с широким донцем - это не обязательно залог пышного цветения. Лучше выбрать луковицы помоложе, более округлой формы.

Сажая эти цветы, надо помнить, что они любят солнце. В посадочную лунку желательно добавить песок - чтобы сократить вероятность появления гнилей. По соседству с гладиолусами полезно высадить чеснок или бархатцы - они препятствуют распространению инфекций и вредителей.

Для посадки лучше выбрать время, когда температура верхнего слоя почвы поднимется до плюс 10 градусов C. Перед посадкой луковицы нужно замочить на час-два в растворе марганцовки либо медного купороса (5 гр. на 1 л горячей воды).

Крупные луковицы обычно сажают на 6 см, а мелкие – на 4 см. Расстояние между растениями надо выдержать в 20 см.

Чтобы максимально растянуть время цветения, луковицы лучше высадить в разное время - например, с интервалом в десять дней.

Сроки цветения также можно корректировать посадкой ранних, средних и поздних сортов. Некоторые из современных гибридов, к слову, цвести начинают уже в начале июля!