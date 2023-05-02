Формировка черешни: как получить мощный куст или красивое дерево

В первом случае после появления первого прироста веток на саженце их нужно обрезать наполовину, а через год повторить те же действия.

Так получится чашевидная крона, которая будет хорошо проветриваться. Это обеспечит достойный урожай черешни.

Если хочется, чтобы саженец вырос не в куст, а в дерево, нужно весной обрезать последнюю выросшую ветку наполовину.

Летом все растущие вертикальные ветки обрезают до трех почек, а наружные побеги срезают на 1-2 почки.

Когда вертикальные ветки дадут новые побеги, их нужно срезать так, чтобы на наружной ветке осталась только одна почка.

Обрезку можно прекращать, когда нижние ветки будут прирастать не более чем на 50 см за лето.