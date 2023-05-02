Соблюдайте эти правила по выращиванию арбузов: они созреют и будут сладкими при любой погоде

Полив

Арбузы способны выдержать кратковременную засуху, но для хорошего развития их нужно регулярно поливать, особенно при выращивании в теплице или под пленкой.

Для полива используют отстоявшуюся воду температурой около +20 градусов.

Поливают растение один раз в 5 дней, промачивая грунт на 20-30 см.

На 1 метр кв. приблизительно нужно вылить около 2–х ведер воды.

А во время цветения арбузы необходимо поливать через каждые 3 дня.

Подкормка

Для выращивания арбуза подойдет легкая песчаная и супесчаная почва.

Культура хорошо отзывается на подкормку фосфорсодержащими удобрениями.

Схема посадки

Нужно учитывать, что для хорошего развития арбузу необходимо много солнечного цвета и простор.

Поэтому расстояние между рядами должно быть около 1 метра, а между растениями около 0,5 м.

Формировка

На одном растении оставляют не более 2–3 плодов, при этом главный стебель нужно прищипнуть над 5–6 листом.

После 10 августа все завязи, которые в диаметре меньше 10 см, нужно удалить и прищипнуть все боковые побеги, чтобы всю силу растение направило на созревание оставленных плодов.

Температурный режим

Чтобы арбузы вызрели и были сладкими, необходимо обеспечить им температуру около +25+30 градусов. В средней полосе этого можно добиться, посадив их в теплице.