Готовим грядки под чеснок: хитрый способ для выращивания здоровых и крупных головок

Первым делом нужно правильно выбрать место для чеснока. Оно должно быть открытым и хорошо освещаться солнцем.

Крупные головки чеснока вырастают только в суглинистой или супесчаной почве. Если грунт слишком плотный, его можно разрыхлить опилками, песком или овсяной шелухой.

Лучше сажать чеснок там, где до него росли бобовые либо сидераты, но только не огурцы, морковь, картофель или лук.

В грядку нужно внести компост или перепревший навоз, а также суперфосфат и калийное удобрение для наращивания корневой массы.

После этого остается только перекопать грядку и правильно выбрать время для посадки чеснока, в зависимости от сорта.