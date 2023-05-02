Самый дешевый и надежный способ обеззаразить грунт после сбора урожая

23:28 2023-05-02

После сбора урожая с грядок нужно убрать растительные остатки и взрыхлить их примерно на глубину 10 см. Это касается и теплиц, и открытого грунта.

Затем можно приступать к обеззараживающей обработке почвы. Для этого можно использовать биологические фунгициды, например, Триходермин, Бактофит или Фитоспорин.

А можно воспользоваться и самодельным средством, которое и по эффективности не уступает магазинным, и обходится намного дешевле.

Это надуксусная кислота, которая прекрасно уничтожает вредоносные микроорганизмы в почве. Сделать ее очень просто: нужно смешать 1 л уксуса 9% и 200 мл перекиси водорода 3%. 

Раствор встряхивают и оставляют на 7-10 дней в темном месте. Затем его разводят в 10 л воды и опрыскивают почву либо проливают из лейки.

Средство экологически безопасное, поскольку разлагается в грунте на кислород, воду и двуокись углерода.

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