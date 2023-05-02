Три лучшие подкормки для плодоносящих огурцов для резкого увеличения урожая

В этот период используются удобрения с калием и азотом, как под корень, так и для опрыскивания. Их чередуют по неделям.
Смешав стакан древесной золы с 10 л воды можно получить эффективное калийное удобрение. Так е работает раствор гумата калия.
С момента завязывания плодов можно использовать подкормку из 100 г дрожжей, разведенных в 500 мл воды с добавлением полстакана сахара. Перед поливом состав разводится водой 1:5.
Можно приготовить удобрение из крапивы. Ее собирают сразу после скашивания и оставляют на пару дней на солнце в завязанном черном пакете.
Затем крапиву складывают в емкость, заливают теплой водой и оставляют на пару часов. Получившимся раствором поливают грядки с огурцами.
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