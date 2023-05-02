Готовим рассаду к переезду из квартиры на дачу

Для того, чтобы рассада спокойно пережила переезд необходимо обработать и упаковать растения.

Опрыскивание

Любое изменение условий произрастания для растений является сильным стрессом. Чтобы его снизить, за пару дней до переезда нужно опрыскать саженцы раствором стимулятора, например, Циркона, Эпина или НВ-101.

Упаковка рассады

Чтобы не повредить растения, их удобнее всего перевозить в высоких картонных коробках. Для надежности каждое растение оборачивают газетной бумагой. Это поможет избежать спутывания между собой и повреждения нежных листочков.

Подсушивание грунта

Немного подвявшая от недостатка влаги рассада становится менее хрупкой и не так сильно ломается при перевозке.

К тому же сухой грунт намного легче, что немаловажно, если вы перевозите саженцы не на машине, а на электричке.

Закаливание

Перед перевозкой рассады на дачу для высадки на постоянное место ее нужно обязательно закалить хотя бы в течение недели. Это значительно уменьшит стресс, который будут испытывать растения. Для этого рассаду ежедневно выносят на несколько часов на балкон и оставляют сначала в полутени, а затем и на открытом солнце.

Притенение

Лучше всего высаживать растения на постоянное место в пасмурную погоду. Это поможет избежать солнечных ожогов нежных листочков.

После высадки саженцы необходимо притенить на несколько дней до полной адаптации.