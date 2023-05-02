RT: в Сеть попал список агентов ЦРУ и МИ-6, работавших в странах Скандинавии

Сообщается, что в документ попали как действующие, так и бывшие сотрудники американской и британской разведки.

Попавшие в список агенты действовали на территории Дании, Норвегии и Финляндии, являющихся членами НАТО, а также в Швеции, которая подала заявку на вступление в альянс.

Среди слитых шпионов есть и специалисты по России и Китаю, а также дипломатические работники.

Один из самых высокопоставленных дипработников — Томас Додд, заместитель посла Соединённого Королевства в Российской Федерации и экс-посол Великобритании в Финляндии.

Обозреватели RT отметили, что в России Додд засветился в скандале осенью 2022 года, когда он вместе с британским послом неофициально приехал в Екатеринбург, посетил «Ельцин Центр», а также, предположительно, пообщался с иноагентами и их представителями.