Крапива: бесплатное удобрение для всех огородных растений

Для приготовления такой бесценной подкормки нужна емкость, но только не металлическая. Подойдет пластиковая или деревянная бочка.

Ее нужно заполнить свежескошенной крапивой на две трети, а затем долить воды, чтобы емкость была полной.

Лучше прижать зеленую массу чем-нибудь тяжелым, чтобы крапива оказалась под водой, и процесс брожения шел лучше.

Все это следует оставить бродить на 10-14 дней, но периодически помешивать. Лучше делать это дважды в день.

Для подкормки под корень полученный концентрат необходимо развести водой в соотношении 1:10.

Для опрыскивания пропорция будет другой: 1:20. Состав подойдет для томатов, огурцов, ягодных кустарников. А для цветов в него стоит добавить древесную золу.