Бурые пятна на листьях смородины: как спасти куст и не потерять урожай

Такие симптомы указывают на заболевание, которое называется антракнозом. Это грибковая болезнь, которая может заразить и соседние кусты.

При антракнозе листья опадают раньше времени, но на них сохраняются споры грибка. Поэтому всю опавшую листву нужно собрать и уничтожить.

Почву следует обработать раствором карбамида 5%, чтобы уничтожить грибок, ускорить перегнивание листьев.

Как только на кустах появились типичные пятна, сам куст и землю вокруг него нужно обработать раствором железного купороса: 300 г на ведро воды.