Искусственный интеллект сулит надежду и опасность будущим поколениям

Прогресс в области ИИ шел относительно медленно до 2012 года, когда идея нейронной сети произвела революцию во всей отрасли. Нейронная сеть — это математическая система, которая находит статистические закономерности в огромном количестве данных.

В 2018 году произошел еще один технологический скачок, когда Google, Microsoft и OpenAI начали строить обширные нейронные сети, обученные на больших объемах текста из Интернета.

Эти большие языковые модели открыли дверь для следующего шага в эволюции ИИ: Генеративный ИИ, где системы научились писать прозу, стихи и вести разговоры, которые казались почти человеческими.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный разработчиком OpenAI в сотрудничестве с Microsoft в ноябре прошлого года, попал в заголовки благодаря своим разговорным и письменным способностям, которые имитируют человеческую речь и письмо соответственно.

ChatGPT может писать бизнес-презентации, сочинять музыку и стихи, моделировать целый чат и писать эссе. Он может составлять списки продуктов, давать идеи о путешествиях и подробно описывать искусство.

Но многих пугает способность программ ИИ создавать вводящую в заблуждение, но реалистично выглядящую дезинформацию.

Реальные опасения могут возникнуть, если искусственный интеллект станет самосознательным или разумным. Это беспокойство наглядно проиллюстрировано в «Терминаторе», где Скайнет решил, что люди больше не нужны, и истребил их.

Большинство исследователей в этой области не верят, что модели ИИ достигли разумности, по крайней мере, пока.

Но прогресс в этих областях был очень быстрым, и, вероятно, это всего лишь вопрос времени, как скоро это произойдет.