Судан: Стороны конфликта договорились о семидневном прекращении огня

Президент Южного Судана Сальва Киир уже несколько дней выступает посредником между двумя сторонами конфликта в качестве представителя региональной ассоциации Северо-Восточной Африки IGAD.

В Судане де-факто президент Абдель Фаттах аль-Бурхан использует вооруженные силы для борьбы за власть со своим заместителем Мохаммедом Хамданом Дагло, возглавляющим военизированные Силы оперативной поддержки (RSF).

Два генерала когда-то взяли на себя руководство страной с населением около 46 миллионов человек в результате совместных военных переворотов.

Однако вопросы о распределении власти привели к расколу между двумя лагерями, который вылился в открытые боевые действия 15 апреля и погрузил Судан в кризис.

Аль-Бурхан и Дагло договорились назначить представителей для переговоров, которые состоятся в столице Южного Судана Джубе.

По сообщению МИД Южного Судана, дата начала переговоров еще не назначена.

В нем говорится, что быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация требует деэскалации конфликта.

Еще до всплеска насилия Судан сильно зависел от международной гуманитарной помощи.