ФРС поднимет ключевую ставку десятый раз подряд

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки еще на 0,25 процентного пункта в эту среду, до диапазона от 5 до 5,25 процента.
Это будет самое высокое значение за 16 лет.
Эксперты считают, что последний банковский крах — крах банка First Republic, не остановит лиц, принимающих решения в ФРС, от дальнейшего ужесточения процентных ставок.
Большой вопрос сейчас заключается в том, выдержит ли председатель ФРС Джером Пауэлл перспективу приостановки ставки.
Принимая решение, ФРС должна взвесить баланс между успокоением опасений в банковском секторе и борьбой с высокими потребительскими ценами.
В прошлом году ФРС несколько раз поднимала процентные ставки на впечатляющие 0,75 процентных пункта.
Таким образом, ФРС задала темп, которого не видела десятилетиями.
Еще год назад - тогда ключевая процентная ставка была почти нулевой.