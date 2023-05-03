ФРС поднимет ключевую ставку десятый раз подряд

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки еще на 0,25 процентного пункта в эту среду, до диапазона от 5 до 5,25 процента.

Это будет самое высокое значение за 16 лет.

Эксперты считают, что последний банковский крах — крах банка First Republic, не остановит лиц, принимающих решения в ФРС, от дальнейшего ужесточения процентных ставок.

Большой вопрос сейчас заключается в том, выдержит ли председатель ФРС Джером Пауэлл перспективу приостановки ставки.

Принимая решение, ФРС должна взвесить баланс между успокоением опасений в банковском секторе и борьбой с высокими потребительскими ценами.

В прошлом году ФРС несколько раз поднимала процентные ставки на впечатляющие 0,75 процентных пункта.

Таким образом, ФРС задала темп, которого не видела десятилетиями.

Еще год назад - тогда ключевая процентная ставка была почти нулевой.