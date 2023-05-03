Привлечение птиц на свою дачу - залог успеха в борьбе с вредными насекомыми

Птицам нужно питание не только зимой, кушать они хотят круглый год.

Самым эффективным способом привлечения пернатых является корм. В кормушки опытные дачники кладут семечки подсолнечника и других культур, орехи арахиса в дробленом виде, фрукты (апельсиновые и яблочные дольки, дыня, виноград), крошки хлеба, макароны, крупы.

Следует помнить, что класть много корма не нужно во избежание привлечения грызунов, которые являются нежеланными гостями на участке.

Необходимо чистить кормушки, так как испорченные остатки могут погубить птиц.

Если на даче цветут черемуха, яблоня, айва, то и пернатых здесь будет много. В таком случае не нужно травить насекомых, чтобы не пострадали крылатые помощники.

Кроме еды нужно поить птиц, установив специальные поильники.