Секрет благотворного влияния дрожжей на культурные растения

Главная ценность дрожжей в их продуктах жизнедеятельности, в том, что они способны усилить действие любого удобрения.

Дрожжи помогают растениям быстрее укореняться, что происходит в результате влияния на корни биологически активных веществ, выделяемых микрогрибами в процессе их функционирования.

Дрожжи поддерживают иммунитет культур, что обозначает устойчивость к вредителям, заболеваниям и иным негативным воздествиям на растение.

Также благодаря "волшебному средству" происходит разложение органики (размножение почвенных бактерий способствует этому), которая является отличным удобрением для плодородности почвы.

Все растения как комнатные, так и те, что радуют глаз на огороде, "скажут спасибо" за дрожжевую подкормку.