Церемония прощания с Юдашкиным на Троекуровском кладбище пройдет в открытом режиме

Конец апреля - начало мая 2023 года стали временем огромных утрат для мира моды.
30 апреля ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев, а 2 мая в мир иной последовал и Валентин Юдашкин.
Попрощаться с последним смогут все его поклонники 6 мая на Троекуровском кладбище, ведь церемония прощания пройдет в открытом режиме.
Напомним, что кутюрье умер из-за онкологии, с которой сражался с 2016 года, когда ему был поставлен страшный диагноз.
Юдашкина оперировали несколько раз в Москве, а за рубежом за "тяжелый случай" даже не стали браться.
Соболезнования семье и близким покойного выразил президент РФ Владимир Путин, отметив огромный вклад эксперта моды в российское искусство.
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