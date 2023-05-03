Церемония прощания с Юдашкиным на Троекуровском кладбище пройдет в открытом режиме

Конец апреля - начало мая 2023 года стали временем огромных утрат для мира моды.

30 апреля ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев, а 2 мая в мир иной последовал и Валентин Юдашкин.

Попрощаться с последним смогут все его поклонники 6 мая на Троекуровском кладбище, ведь церемония прощания пройдет в открытом режиме.

Напомним, что кутюрье умер из-за онкологии, с которой сражался с 2016 года, когда ему был поставлен страшный диагноз.

Юдашкина оперировали несколько раз в Москве, а за рубежом за "тяжелый случай" даже не стали браться.

Соболезнования семье и близким покойного выразил президент РФ Владимир Путин, отметив огромный вклад эксперта моды в российское искусство.