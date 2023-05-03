Самые действенные способы избавления от грызунов на даче

Особенно страдают от грызунов участки, находящиеся вблизи водоемов, так как кроме мышей, кротов и зайцев "дарами" дачи не прочь полакомиться и водяные крысы.
Самый большой вред саду-огороду грызуны наносят зимой, когда в силу отсутствия сочных плодов, они принимаются за молодые деревья, кора которых является для них лакомством.
Когда ситуация критическая, пора браться за дело.
В случае, если молодые саженцы не развиваются, следует их выкопать. В большинстве дачники замечают отсутствие корня и множество ходов. Не трудно догадаться, кто повредил корневую систему растения.
В данной ситуации поможет внесение в каждую "больную" лунку 3 килограммов золы, перемешанных с 300 граммами суперфофата.
Также в борьбе с грызунами пригодится формалин. Кусочки ткани, смоченные в 2 %-ном растворе, раскладывают вблизи растений, едва присыпав грунтом.
Также подойдет для избавления от вредителей приманка. Тут все просто: продукты, которыми лакомятся грызуны (овощи, фрукты, сало), следует обработать отравой.
Избавиться от непрошеных гостей также поможет яд, присутствующий в составе средств "Крысиная смерть", "Щелкунчик", "Шторм" и другие.
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