Самые действенные способы избавления от грызунов на даче

11:42 2023-05-03

О том, что грызуны наносят огромный урон посадкам, знает каждый. Дачники же ищут пути ликвидации незваных гостей на своем участке.

Особенно страдают от грызунов участки, находящиеся вблизи водоемов, так как кроме мышей, кротов и зайцев "дарами" дачи не прочь полакомиться и водяные крысы.

Самый большой вред саду-огороду грызуны наносят зимой, когда в силу отсутствия сочных плодов, они принимаются за молодые деревья, кора которых является для них лакомством.

Когда ситуация критическая, пора браться за дело.

В случае, если молодые саженцы не развиваются, следует их выкопать. В большинстве дачники замечают отсутствие корня и множество ходов. Не трудно догадаться, кто повредил корневую систему растения.

В данной ситуации поможет внесение в каждую "больную" лунку 3 килограммов золы, перемешанных с 300 граммами суперфофата.

Также в борьбе с грызунами пригодится формалин. Кусочки ткани, смоченные в 2 %-ном растворе, раскладывают вблизи растений, едва присыпав грунтом.

Также подойдет для избавления от вредителей приманка. Тут все просто: продукты, которыми лакомятся грызуны (овощи, фрукты, сало), следует обработать отравой.

Избавиться от непрошеных гостей также поможет яд, присутствующий в составе средств "Крысиная смерть", "Щелкунчик", "Шторм" и другие.

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