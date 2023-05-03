Протасевич пришёл в суд по делу NEXTA сразу с вещами, получив 8 лет колонии

3 мая суд Беларуси вынес приговор по делу создателей и руководителей Telegram-канала Nexta, который признан террористическим из-за его причастности к публикации персональных данных силовиков и госслужащих, а также призывам к насильственному свержению действующей в стране власти.

По данному делу белорусский суд приговорил бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича к восьми годам колонии, а основатель данного интернет-сообщества Степан Путило приговорён к двадцати годам тюрьмы. Кроме того, суд приговорил к 19-ти годам колонии Яна Рудника, также имеющего отношение к администрированию Nexta.

Характерно, что на заседании присутствовал лишь Протасевич, в то время как дела Путило и Рудника рассматривались заочно из-за их отсутствия на белорусской территории. Сам Роман Протасевич пришёл в зал суда сразу с личными вещами, предугадав свою скорую отправку в места лишения свободы.

Известно, что 23 мая 2021 года Протасевич был задержан в Минске в результате принудительной посадки самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Посадка воздушного судна произошла из-за того, что белорусские правоохранители получили сообщение о нахождении на его борту бомбы, однако эта информация не подтвердилась.

Вместе с Романом Протасевичем была задержана также его уже бывшая девушка София Сапега, являющаяся россиянкой. Сапега была приговорена к шести годам колонии за призывы к свержению власти в Беларуси и распространению данных правоохранителей.